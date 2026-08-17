Ex 131, al via i lavori per la sicurezza 

Al via i lavori di messa in sicurezza del secondo lotto dell’ex Statale 131, ora circonvallazione di Sanluri. Il progetto, per un valore di complessivi 443mila euro (fondi della Regione e del bilancio comunale), prevede interventi che comprendono il rifacimento della pavimentazione stradale, l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale nonché l’esecuzione delle opere complementari relative al parco lineare che separa la carreggiata.

«L’intervento», ricorda il sindaco, Alberto Urpi, «s’inserisce nel programma molto più ampio che da anni vede la Giunta impegnata a dare un nuovo volto alla viabilità interna, dal centro alla periferia, con il rifacimento degli asfalti, il ripristino dei marciapiedi, in alcune vie anche l’illuminazione e i sottoservizi senza mai trascurare l’arredo urbano e il verde cittadino». Non si tratta di interventi tampone: sono tutte strade che in questi dieci anni dell’esecutivo, guidato da Urpi, sono al centro dell’attenzione sulla viabilità interna, di periferia, della frazione di Sanluri e dell’accesso alla zona artigianale. Continuano a essere al centro di interventi con lavori sistematici di manutenzione ordinaria e straordinaria, per garantire sicurezza e fluidità della circolazione.

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