Villaputzu.
05 febbraio 2026 alle 00:33

Ex 125, cede l’asfalto: camion si ribalta col carico di mattoni 

Un camion carico di mattoni si è ribaltato ieri all’alba lungo la ex 125, tra Quirra e Tertenia, al chilometro 87, mandando il traffico in tilt. La strada, infatti, è stata chiusa per quasi tutta la giornata, sino al completamento delle operazioni di rimozione del camion (sul posto le squadre dell’Anas). L’incidente sarebbe dovuto al cedimento di una parte della carreggiata, anche in seguito alle piogge intense delle ultime settimane. Illeso il conducente.

Un incidente che mette ancora in risalto la pericolosità della vecchia 125. Non solo, se il ribaltamento fosse accaduto qualche chilometro prima (nel tratto tra Porto Corallo e Quirra) il paese di Villaputzu sarebbe rimasto completamente isolato. Da quando, infatti, il guado è chiuso in seguito all’ingrossamento del Flumendosa (era lo scorso 18 gennaio), la vecchia orientale è l’unica strada che consente di raggiungere il paese del Sarrabus. Un percorso a ostacoli tra buche, avvallamenti e – in caso di pioggia – pericolo acquaplaning. La dimostrazione di quanto il territorio del Sarrabus sia ormai abbandonato perlomeno per quanto riguarda la viabilità (la competenza sulla ex 125, così come sul ponte di ferro, è della Città Metropolitana di Cagliari). ( g. a. )

