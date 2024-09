«Ex 125, acqua dal Simbiritzi» 

Almeno 600mila litri d’acqua per uso domestico non potabile già distribuiti nelle ultime settimane nei villaggi di Sinnai e Maracalagonis, a secco lungo i tornanti della vecchia Orientale sarda. L’operazione-emergenza è scattata dopo le riunioni dei Coc con la mobilitazione di Vab, Masise, barracelli e forestali. Il prezioso liquido viene consegnato su richiesta: si andrà avanti sino a quanto sarà necessario. Si pensa però ovviamente anche al futuro: i residenti nei villaggi e i sindaci si sono ritrovati anche a Cagliari in prefettura, qualcosa si muove, si chiede una rete idrica capace di assicurare l’acqua per tutti i giorni dell’anno.

Il progetto

Il sogno è vedere l’acqua sgorgare dal rubinetto sia che arrivi da Corongiu o dal Simbiritzi. La soluzione più gettonata è proprio quella della rete collegata al potabilizzatore di Simbiritzi capace di portare l’acqua non solo nei villaggi ma anche a Burcei. «Esiste un progetto di fattibilità - dice la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda - presentato in Regione, ad Abbanoa e ad Egas: speriamo di avere risposte concrete entro dicembre. Una soluzione va trovata, i finanziamenti pure, l’acqua è un bene primario».

La situazione

Ieri la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, ha avuto contatti con l’assessorato ai Lavori pubblici, con Egas e Abbanoa. «L’obiettivo - ha detto - è garantire l’acqua in rete ai 400 residenti nei villaggi. La situazione è preoccupante. Il piano-emergenza in atto sta funzionando ma è necessario assicurare l’acqua: si parla di un collegamento diretto dal potabilizzatore di Simbiritzi, di acqua di soccorso anche da Corongiu. La siccità che perdura da anni ha aggravato il problema».

La rete

Il collegamento con Simbiritzi è atteso anche dal Comune di Burcei. «È la soluzione più facile e immediata: garantendo l’acqua nei villaggi sulla vecchia Orientale - dice il sindaco Simone Monni - si potrà allungare la rete idrica sino a Burcei. Oggi utilizziamo l’acqua di Corongiu attraverso una rete di otto chilometri e con settecento metri di dislivello. Una rete logorata che scoppia, le riparazioni di Abbanoa spesso sono complicati anche a causa della natura scoscesa del territorio. La vecchia rete va salvaguardata per ogni emergenza, quella del Simbiritzi sarebbe la soluzione migliore».

