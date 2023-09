Evoluzioni pericolose in sella alle moto, due ragazzini sanzionati e affidati ai genitori 

Evoluzioni pericolose e manovre rischiose in moto nonostante fossero nei parcheggi dell’ex stadio Sant’Elia dove non c’erano altri mezzi. Quella che doveva essere una serata di divertimento, senza probabilmente pensare alle possibili conseguenze anche fisiche in caso di caduta, si è conclusa con una serie di sanzioni e il fermo amministrativo dei due mezzi e con i ragazzi, due minorenni, riaffidati ai rispettivi genitori al termine dell’intervento e degli accertamenti degli agenti della Polizia Locale di Cagliari.

Le pattuglie della Municipale sono arrivate nella zona dell’ex impianto di calcio utilizzato dal Cagliari dopo una serie di segnalazioni. Chi chiamava la centrale operativa parlava di manovre molto pericolose da parte di un gruppo di motociclisti. Gli agenti hanno effettivamente rintracciato due giovani impegnati in una serie di evoluzioni e manovre pericolose. Sono stati bloccati e identificati. Sono stati chiamati i genitori e sono scattate una serie di sanzioni per le violazioni accertate. Le due moto sono state sottoposte a fermo amministrativo.

