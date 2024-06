Qual è lo stato dell’arte del rapporto tra evoluzione del diritto e innovazione tecnologica? Di questi e di tanti altri temi giuridici correlati allo sviluppo e all’applicazione della tecnologia durante le quotidiane attività umane e professionali si discuterà nei giorni 20 e 21 giugno nel convegno internazionale “Diritto e tecnologia” promosso e organizzato dall’Università di Cagliari nell’aula magna Anfiteatro di viale Sant’Ignazio 17 (per i lavori di giovedì 20) e nell’aula magna Lai, di via Nicolodi 102 (venerdì 21).

«Il convegno è l’occasione per un confronto tra docenti e studenti universitari, con magistrati, professionisti ed esperti italiani e stranieri, sulle tematiche di interesse generale e di maggiore attualità», sottolinea il responsabile scientifico dell’iniziativa, Carlo Pilia. Perché è importante che le esigenze formative in materia giuridica vadano, oggi più che mai, di pari passo con l’innovazione tecnologica, in quanto questa trova sempre più largo sviluppo e diffusa applicazione in qualsiasi campo della nostra vita quotidiana.

L’attività convegnistica si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal dipartimento di Giurisprudenza. Il programma multidisciplinare dei lavori registra la partecipazione di docenti, magistrati, professionisti, esperti e studenti delle materie giuridiche provenienti da diversi continenti del mondo, e si suddivide in due sessioni scientifiche ciascuna delle quali prevede tre principali moduli tematici trasversali, rispettivamente dedicati ad autonomia, responsabilità e tutele. Le due giornate saranno in modalità mista per consentire ai professionisti, docenti e studenti collegati dai diversi continenti del mondo attraverso la piattaforma team e i social media di poter interagire e dibattere.

RIPRODUZIONE RISERVATA