Evitato un salasso da 27 milioni 

È stato l’incubo che per vent’anni ha minacciato gli amministratori lasciando aleggiare il default il Comune di Nuoro. Ora la stratosferica pretesa risarcitoria da 27 milioni di euro fatta dalla società cagliaritana Icnos, nel frattempo fallita, per un certificato di destinazione urbanistica sbagliato, si sgonfia. L’ente di via Dante ha trovato l’accordo con il curatore fallimentare, e approvato la variazione di bilancio che consentirà di definire la partita con l’esborso di 375 mila euro. Si tratta della chiusura del contenzioso legale più sostanziose dell’amministrazione di Nuoro, che libera anche il bilancio da una spada di Damocle. Una variazione già dentro i conti del comune, approvata dal Consiglio e presentata dall'assessora Rachele Piras.

La vicenda

«Per l’amministrazione - sottolinea il vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici Fabrizio Beccu – si tratta di un risultato importante, seguito da Rachele Piras, e che la libera da un contenzioso che avrebbe messo in ginocchio comuni ben più grandi e ricchi del nostro». Una storia che parte da lontanissimo, quando alla fine degli anni Ottanta i fratelli Ponchietti della società Telemaco acquistano l’area sotto il cavalcavia ferroviario di viale Trieste per due miliardi di lire. L'idea è costruire uffici per enti pubblici e supermercati, parcheggi sotterranei, una piazza e un centro congressi. Fuori terra, una piazza, e un edificio di sei piani. Ma nonostante un progetto approvato secondo le indicazioni del piano urbanistico, la concessione edilizia non arrivava. Con in tasca il progetto (ma in attesa della concessione) gli imprenditori si misero alla ricerca di partner con i soldi. Servivano 24 miliardi. Finì che Telemaco passò a un'immobiliare romana, che rivendette ad un ingegnere cagliaritano il quale nel '97 ottenne il documento. La concessione, però, venne bloccata quando una frana rovinò sul cantiere. Nel 2006 arrivò il fallimento. Il resto della storia è scritta nelle aule dei Tribunali.

L’accordo

Si chiude così la battaglia legale. L'accordo dopo la valutazione del consulente del Tribunale con il Comune che dovrà “solo” risarcire i 375 mila euro a copertura delle spese per le opere di contenimento dell'area imposte alla società, dopo che all'improvviso nel 2009 la superficie stessa era stata dichiarata di massimo rischio idrogeologico.

