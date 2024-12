Evitato in extremis il blocco del governo 

Washington. Ancora una volta, all’ultimo minuto, il Congresso americano è riuscito ad evitare la paralisi del governo federale, almeno fino a marzo. La vera notizia però non è quella dell’accordo in extremis raggiunto a Capitol Hill bensì il primo vero passo falso di Donald Trump che ha scommesso sullo shutdown e ha perso. Dopo il voto della Camera a stragrande maggioranza bipartisan, il disegno di legge sulla spesa è stato approvato dal Senato poco dopo la scadenza limite di mezzanotte e ieri la misura è stata firmata da Joe Biden. «Nessuna delle parti ha ottenuto tutto ciò che voleva ma la misura elimina il rischio di un taglio fiscale per i miliardari auspicato dai repubblicani e garantisce che il governo continui a operare», ha sottolineato il presidente. Soddisfazione anche dallo speaker della Camera, Mike Johnson, al quale è toccato il compito di trovare un piano alternativo dopo che Trump ed Elon Musk avevano affossato l’accordo. La misura prevede il finanziamento del governo federale agli attuali livelli fino al 14 marzo e 110 miliardi di dollari di spesa per la ricostruzione post uragani e al settore agricolo ma non prevede “innalzamento” del tetto del debito chiesto dal tycoon per finanziare, sostanzialmente, gli enormi tagli delle tasse promessi in campagna elettorale.

RIPRODUZIONE RISERVATA