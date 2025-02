Evitato il derby: Lazio-Viktoria e Roma-Athletic 

Il derby di Europa League fra Roma e Lazio è stato evitato d entrambe possono tirare un sospiro di sollievo. Anche il calcio italiano, che punta a mandare avanti le sue due rappresentanti: la squadra di Baroni ha pescato i cechi del Viktoria Plzen e ai giallorossi è stato accoppiato l'Athletic Bilbao della “freccia” Nico Williams, che sta andando bene anche nella Liga e che nella competizione continentale se arriverà fino in fondo avrà la possibilità di giocare la finale in casa.

I giallorossi

Fra i giallorossi e i baschi c'è il precedente dello scorso settembre quando, nella fase “campionato”, all'Olimpico è finita 1-1. Se poi la Roma dovesse andare avanti è possibile un confronto un grande ex ancora molto amato nella Capitale, ovvero José Mourinho che con il suo Fenerbahçe nel frattempo proverà a eliminare i Rangers Glasgow. «La sfida con l'Athletic Bilbao è una delle più affascinanti per chi fa questo mestiere», il commento di Claudio Ranieri. «Andare nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma faremo di tutto per andare avanti». La “Catedral” del San Mames è anche lo stadio che ospiterà la finale, cosa che dà una motivazione in più ai baschi.

I biancocelesti

È andata bene alla Lazio in termini di tabellone: dovrà vedersela con il Viktoria Plzen, la città della birra, e soprattutto da quella parte del tabellone troverebbe poi in caso una tra Bodoe Glimt e Olympiacos, che l'anno scorso ha vinto la Conference. Semmai, per i biancocelesti il difficile potrebbe venire in un'eventuale semifinale contro una tra Tottenham, Ajax o Eintracht Francoforte. Per la Roma, in caso d'ingresso fra le migliori quattro, c'è invece il rischio del ritorno di un incubo chiamato Manchester United.

