Evitare risse e bullismo, il vademecum per gli studenti 

Una lezione tutta speciale: in cattedra Luca Pisano, psicologo del centro di Formazione Ifos, e le materie riguardavano cosa significa essere “nenni” o “ragazzi di strada”, o come evitare una rissa. È successo al Comune di Sestu in via Scipione ieri mattina, con un pubblico di più di 80 ragazzi e ragazze delle scuole medie sestesi.

«Se vedi qualcuno che ce l’ha con te e rimani fermo, lui lo prenderà come un segnale che vuoi batterti. Meglio andare via: ti chiameranno codardo, ma non importa», è stato il consiglio più ripetuto da Pisano. Semplice e immediato. I ragazzi hanno apprezzato, e per imparare meglio hanno anche simulato vari esempi. Più di due ore fitte, ascoltando la musica in voga tra i giovanissimi, e altri consigli pratici: «Ragazze, se state con un ragazzo e lui vi mette contro le vostre amiche, la cosa giusta da fare è mollarlo».

«Questo è il penultimo incontro e fa parte dell’Iniziativa Esco ma Penso, organizzata dal Comune, come risposta ai problemi di devianze o piccoli crimini tra gli adolescenti», spiega Pisano, «alle medie in realtà si è ancora troppo piccoli per uscire in gruppo, ma è già importante assimilare queste piccole regole. Inoltre affianchiamo questi incontri all’attività con i nostri educatori nel Centro Giovani».

