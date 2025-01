«Evitare la paralisi amministrativa» 

La Sardegna non può permettersi un periodo di incertezza politica: è questo il monito lanciato dal segretario generale della Cisl Sardegna, Pier Luigi Ledda, che ieri nella sede del sindacato a Cagliari ha esposto priorità e proposte sindacali per l’Isola. Sul “caso Todde” e sulla richiesta di decadenza della presidente, che sta gettando un’ombra sulla stabilità della legislatura, Ledda allontana l’idea di nuove elezioni. «La Sardegna non può tollerare un ritorno anticipato alle urne né una situazione di stallo amministrativo: sarebbe un disastro per il sistema economico, soprattutto per le delicate vertenze aperte, l’utilizzo dei fondi europei e del Pnrr. Ogni ritardo nella macchina amministrativa rischia di compromettere opportunità fondamentali». La stabilità politica è indispensabile per accelerare sui temi strategici. Sul tavolo poi un piano articolato in 17 proposte, in cui sanità e welfare occupano un posto di rilievo.

I temi

Il segretario ha sottolineato la necessità di rafforzare il sistema sanitario, da considerare come un investimento e non un costo. «Servono più posti letto, personale adeguato, riduzione delle liste d’attesa e un rafforzamento della medicina territoriale, specialmente nelle comunità rurali». Anche la modernizzazione delle infrastrutture e un’accelerazione sul Pnrr sono temi prioritari. La Cisl sollecita un utilizzo efficiente dei fondi, con un’attenzione ai progetti legati alla transizione ecologica e digitale. «La dorsale del metano, insieme alle energie rinnovabili come vento e sole, deve essere valorizzata come bene pubblico, garantendo benefici concreti per le famiglie e le comunità locali».

Le priorità

Tra le sfide più urgenti, il rilancio del settore industriale e l’innovazione tecnologica: «Una politica industriale moderna può diventare un motore di crescita economica e occupazionale». Il piano Cisl non trascura neanche le emergenze sociali, con proposte mirate a contrastare lo spopolamento, sostenere la natalità e le famiglie, promuovendo un mercato del lavoro inclusivo: rafforzare le misure contro la povertà e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro sono tra gli obiettivi principali. «La fuga dei giovani cervelli deve essere fermata. Solo così si può pensare a un futuro sostenibile», ha concluso Ledda.

