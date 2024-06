Evita lo scontro, cade e muore 

Ennesima croce sulle strade del sassarese. Si chiama Roberto Bella, 49 anni, l’uomo che ha perso la vita, ieri pomeriggio, cadendo dalla moto di cui era alla guida mentre percorreva la strada vicinale Lu Saltu di La Monza, uno dei percorsi interni della frazione di Bancali. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto e, al momento, si possono soltanto congetturarne le cause.

La dinamica

L’ipotesi è che l’uomo, dopo aver superato in discesa il piccolo e stretto ponte che sovrasta la SS 291, si sia trovato davanti una Hyundai i20, condotta da una donna sulla quarantina, che stava uscendo da un viottolo. A quel punto Bella deve aver provato a frenare tentando così di evitare l’impatto con la macchina, perdendo però il controllo della moto. E su questa sequenza dà una prima, evidente conferma il segno delle ruote sull’asfalto, a testimoniare la disperata ricerca di una “presa” dei freni sulla strada fatta dal 49enne per alcuni metri. Poi la caduta al suolo, rovinosa, che non deve aver lasciato scampo alla vittima, originaria proprio di Bancali.

I soccorsi

In loco sono arrivati, oltre agli agenti della polizia locale, anche un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e l’elisoccorso da Alghero. La scena che si è presentata ai soccorritori rimandava il dramma di quanto accaduto, con l’autovettura messa di traverso sulla stradina e il corpo del motociclista disteso nella direzione opposta. Impossibile avvicinarsi al luogo dell’incidente perché le forze dell’ordine hanno subito circoscritto l’area con il nastro segnaletico da una parte e dall’altra della via. Visibile però, seppur in lontananza il sellino della moto, abbandonato sull’asfalto. Tra le persone fatte avvicinare i genitori e il fratello di Bella sui cui volti si leggeva la comprensibile disperazione e le lacrime per la morte di Roberto. Una persona molto conosciuta in zona, di professione muratore e noto anche per il carattere solare.

