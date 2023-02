“Everything”  prende la rincorsa e riapre i giochi  

“Everything Everywhere All At Once” domina i Sag Awards e continua la sua corsa verso gli Oscar. La commedia dei Daniel (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), costata appena 14 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 100 al box office e ha fatto man bassa di premi nella serata del sindacato degli attori, considerato uno degli indicatori più affidabili per gli Academy Awards.

Le votazioni per gli Oscar cominciano giovedì, la prossima settimana ci sono i premi degli sceneggiatori e poi si va al 12 marzo, la notte delle stelle.

Distribuito da A24, "Everything Everywhere” era stato quasi ostracizzato ai Bafta la scorsa settimana, ma Hollywood finora non ha avuto dubbi. Dopo aver vinto sabato il premio della Pga (Producers Guild Association) per la migliore produzione dell'anno, ha rastrellato anche i Sag per il miglior cast, per la miglior attrice protagonista (Michelle Yeoh), il miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan) e la best supporting actress, Jamie Lee Curtis che ha battuto la favorita Angela Bassett di “Black Panther: Wakanda Forever”.

