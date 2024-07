«Eversivi gli attacchi all’informazione» 

I giornalisti sono un «anticorpo alle adulterazioni della realtà», e «ogni atto rivolto contro la libera informazione, ogni sua riduzione a fake news, è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica».

Funzione costituzionale

Netto come sempre quando affronta il tema della funzione «costituzionale» della stampa, Sergio Mattarella prosegue su questo filone nella cerimonia del Ventaglio. A pochi giorni dal caso del cronista della Stampa picchiato a Torino dagli estremisti di CasaPound che stava riprendendo, il capo dello Stato inserisce l’episodio fra i casi di «contestazioni, intimidazioni, quando non aggressioni» che «si vanno infittendo, negli ultimi tempi», verso chi documenta di ciò che avviene, raccontandolo «senza obbligo di sconti».

Apprendisti stregoni

Poi il presidente della Repubblica lancia al Parlamento l’invito, «garbato ma determinato», a eleggere il quindicesimo giudice della Corte costituzionale, sanando un «vulnus». Ironico l’inciso su una delle ultime proposte di legge leghiste (già ritirata): «Spero si possa ancora dire sindaca», sorride per poi condannare gli attentati alla prima cittadina di Berlino, oltre che a Donald Trump e al premier slovacco Robert Fico, in un clima di odio «spesso alimentato sul web», con «in giro per il mondo molti apprendisti stregoni, incauti nel maneggiare, pericolosamente, strumenti che generano odio e violenza». Infastidito dalle strumentalizzazioni del suo discorso di inizio luglio a Trieste, quello contro «l’assolutismo della maggioranza», Mattarella chiarisce che erano «principi» sconnessi dal’attualità politica.

Legge sull’editoria

Urgenti i richiami sulla situazione delle carceri, «indecorose per un Paese civile», e quello sulle violenze contro i giornalisti. Per stile, registro e contenuto, il discorso, calibrato riga per riga, differisce dalle risposte a braccio date ventiquattro ore prima dal presidente del Senato Ignazio La Russa, nell’analoga cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama. I distinguo della seconda carica dello Stato (condanna del pestaggio ma il giornalista avrebbe dovuto qualificarsi) non sarebbe stato condiviso anche nel suo partito, FdI, che avrebbe preferito evitare l’ennesima polemica. «Dopo molte fantasiose interpretazioni del diritto di cronaca le parole del presidente Mattarella rimettono in sintonia informazione e istituzioni», sottolinea la Fnsi, apprezzando anche il richiamo a una nuova legge sull’editoria che, secondo il presidente della Repubblica, non può non «tenere conto della evoluzione tecnologica».

