Eventi sportivi per Sant’Elena, divieti alle auto nel weekend 

Sport in piazza, cambia la viabilità in centro. In occasione della gara ciclistica e della corsa podistica in programma sabato e domenica nell’ambito dei festeggiamenti per la patrona Sant’Elena, la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche alla circolazione.

Sabato dalle 14 alle 22 sarà chiuso il traffico e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di piazza Sant’Elena, nell’area di sosta compresa tra il monumento ai Caduti e il sagrato della basilica e poi in via Marconi, tra via D’Annunzio e via Sicilia, in via Sicilia tra via Marconi e via Diaz e in via Diaz tra via D’Annunzio e via Sicilia. Stessi divieti anche in via Zara tra via Diaz e via Cagliari e in via Firenze tra via Genova e via Diaz.

Domenica invece sempre dalle 14 alle 22, chiusura al traffico e divieto di sosta in piazza Sant’Elena, in via Marconi, lato sinistro, nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e via D’Annunzio e lato destro, nel tratto compreso tra via Porcu e via Parrocchia. E poi in alcuni tratti di via Diaz, via Bonaria, Roma, Volta, Rossi Vitelli, piazza Santa Maria, Garibaldi, XX Settembre, Pola, Mori, piazza IV Novembre. In via Zara nel tratto compreso tra via Diaz e via Cagliari, sarà istituito il senso unico di circolazione in direzione di quest’ultima mentre in via Genova, all’incrocio con via Zara e in via Firenze all’incrocio con via Genova sarà istituita la direzione obbligatoria a destra.

