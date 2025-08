Eventi sportivi in spiaggia  

Dopo il grande successo degli eventi di beach soccer “Tutto in una notte” e il torneo dedicato ai bambini, proseguono le attività sulla spiaggia di Bosa marina. Fino a mercoledì 13 sarà possibile usufruire gratuitamente dello spazio attrezzato per attività sportive, ricreative e ludiche, grazie alla gestione del Bosa calcio con il supporto degli assessorati al Turismo e allo Sport e il patrocinio del Comune. Lo scorso giugno, l’amministrazione comunale aveva ottenuto dalla Regione la concessione temporanea di un’area demaniale marittima, autorizzata dal servizio Demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano. Dopo è stato pubblicato un avviso rivolto alle associazioni interessate alla gestione dell’area e il Bosa calcio si è aggiudicato l’incarico, proponendo un fitto calendario di eventi, tra cui le finali regionali della serie B di beach soccer che hanno richiamato un numeroso pubblico. Lo spazio resterà disponibile gratuitamente per cittadini e turisti ancora per una decina di giorni. ( s.c. )

