Eventi privati, polizia locale a pagamento 

Anche in città i servizi svolti dalla polizia locale in occasione di iniziative private - in aggiunta a quelle istituzionali - saranno a pagamento. Come deciso da tanti altri Comuni, anche la Giunta quartese ha varato il nuovo regolamento per le prestazioni a titolo oneroso rese dai vigili urbani per lo svolgimento di iniziative private richieste da aziende, società, organizzazioni sportive, comitati e associazioni.

Fra le tipologie di prestazioni previste nel documento ci sono i servizi di scorta e sicurezza in occasione di manifestazioni e gare sportive o per trasporti eccezionali; servizi diretti a regolare il traffico in caso di iniziative commerciali, industriali, pubblicitarie, culturali o sportive di carattere privato. Ma anche servizi garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, concerti che necessitano di scorte o chiusura strade. I costi di organizzazione e regolazione traffico, viene specificato, saranno a carico del privato richiedente.

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