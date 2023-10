«Eventi natalizi, tagliate le risorse per Pirri» 

Poche risorse economiche per Pirri, la Municipalità si riunisce e chiede a gran voce che i mercatini e tutti gli intrattenimenti natalizi vengano finanziati direttamente da Cagliari.

«Le attività proposte l’anno scorso sono state apprezzate dai nostri concittadini, soprattutto i mercatini al parco dell’Ex Vetreria», attacca Eugenio Spiga, presidente commissione attività produttive, «i fondi destinati a Pirri per il periodo che va da ottobre a dicembre sono stati notevolmente ridotti rispetto all’anno precedente, le iniziative culturali, i mercatini di Natale e animazioni non potranno essere realizzate in egual modo rispetto al 2022».

La Municipalità chiede dunque che Pirri non venga lasciato indietro rispetto al resto della città. E invita Cagliari a organizzare i mercatini nel parco dell’ex Vetreria come previsto dal bando, a procedere all’installazione dell’albero di Natale in piazza Italia con la festa dell’accensione, a organizzare la festa dell’Epifania e a sistemare le casette di Babbo Natale sia all’ex Vetreria che a Terramaini.

«Lo scorso anno dal 17 al 23 dicembre Pirri era super animata e tutte le attività sono state apprezzate di pirresi, soprattutto quelle nei parchi. Ci auguriamo che la nostra richiesta venga accolta da Cagliari e dall’assessorato di competenza affinché il nostro quartiere non venga dimenticato e respiri la magia natalizia al pari del centro città. Sarebbe un passo molto apprezzato e importante per tutto il territorio», conclude Spiga.

