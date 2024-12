Eventi natalizi, escluso il coro della terza età 

Un’assenza eccellente, che non è sfuggita a qualcuno. L’Università della terza età di Sestu, con il suo coro, non fa parte del cartellone degli eventi natalizi di Sestu, organizzati dalla Pro Loco. «Sono molto delusa, anche perché facciamo tutto gratis», spiega Rita Cicotto, responsabile dell’Università. «Gli anni scorsi ci siamo sempre stati, e in rassegne come queste, sentite da tutta la comunità, bisognerebbe innanzitutto pensare alle associazioni che lavorano sul territorio». I soci dell’Università della Terza Età sono oltre 400 e ne fanno parte anche i componenti del coro, che non vedevano sicuramente l’ora di esibirsi.

«Quest’anno i soldi sono arrivati tardi dalla Regione, e abbiamo dovuto organizzare tutto all’ultimo momento», spiega Mario Ziulu, presidente della Pro Loco. «Ma l’Università è importantissima». Conclude Cicotto: «Vogliamo fare comunque un concerto, stiamo lavorando per definire dove, e lo annunceremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA