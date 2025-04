Eventi live per destagionalizzare 

Arriva il decimo dei 12 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025 dell’assessorato regionale al Turismo – quello delle manifestazioni dello spettacolo – a valere sulla legge regionale 7/1955, al quale sono destinati 2 milioni 468 mila euro.

Le domande

Potranno presentare domanda, fino al 5 maggio, organismi pubblici e privati, in forma singola o associata, che organizzano eventi di spettacolo dal vivo (musica, canto, teatro, danza) e altri eventi culturali, con esclusione di quelli della tradizione sarda ricompresi nel cartellone delle manifestazioni folkloristiche e tradizionali.

L’assessorato potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino a un massimo di cinquantamila euro. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso.

«Questo tipo di iniziative non solo animano il territorio», sottolinea l’assessore Franco Cuccureddu, «ma rappresentano anche un importante strumento di marketing territoriale. Gli eventi dal vivo, come concerti, spettacoli teatrali, festival o rievocazioni storiche e culturali, creano occasioni uniche che spingono i visitatori a scoprire luoghi meno noti, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo. Si mette in luce, inoltre, un tema strategico: la valorizzazione dei borghi e dei piccoli comuni».

Meeting e congressi

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando sul cartellone delle manifestazioni del turismo Mice – Misura Mic: Meeting, Incentive e Congress, relativo a iniziative finalizzate a posizionare la Sardegna nel segmento del turismo congressuale, particolarmente interessante perché si concentra nella bassa stagione e si rivolge a un target con elevata capacità di spesa e incline a scoprire le peculiarità culturali e ambientali dei territori coinvolti.

Possono presentate domanda, entro il 28 aprile, organismi pubblici e privati, in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni legate al segmento Mice. Il finanziamento riguarda gli eventi collaterali a congressi e “incentive”, per esempio escursioni o eventi di spettacolo.

