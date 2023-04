Eventi in ricordo di Paskedda e Su Connottu 

Dopo il prologo di mercoledì con la presentazione del murale mobile su Paskedda realizzato dagli studenti del liceo scientifico Fermi, oggi altri appuntamenti per Sa die de sa Sardigna organizzati dal Comune. Alle 16 in piazzetta Paskedda Zau e piazza San Giovanni, è in programma l’evento Cantos e ballos pro Paskedda, a cura del Presidio turistico nuorese, con la partecipazione del coro “Su Nugoresu” diretto da Michele Turnu, del gruppo folk “Ortobene” e del tenore “Goine”.

In piazza Satta, alle 19, l’opera teatrale “Su Connottu” dello scrittore nuorese Romano Ruiu, con la compagnia Il Crogiuolo e i canti del Coro di Nuoro diretto da Francesco Mele. Seguirà l’esibizione dei cori “Nugoro Amada” diretto da Gianni Garau, “Grazia Deledda” diretto da Paolo Puggioni, “Amici del folklore” diretto da Tonino Paniziutti e balli con gli organettisti Giampaolo Piredda, Alessandro Melis e Alessandro Zizi. L’evento è curato dall’associazione culturale Su Connottu. Nel cortile della casa Satta la mostra dedicata a Romano Ruiu con degustazione dell’edizione speciale del nepente. Dalle 8 di oggi fino al primo maggio divieto di sosta in piazza Italia, dalle ore 14 di domani aprile in via Brigata Sassari tra via Roma e via Dante.

