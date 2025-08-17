Eventi, il meglio deve ancora arrivare  

Con il doppio (partecipatissimo) appuntamento di Ferragosto, l’Estate Monserratina ha passato soltanto il giro di boa. Concerti, sagre e incontri culturali andranno avanti per un altro mese, con il secondo cartellone estivo di eventi promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco.

Musica e libri

La programmazione è stata definita negli ultimi giorni: si parte la settimana prossima per arrivare fino alla seconda metà di settembre. Ai tradizionali luoghi di incontro, dalla Casa della Cultura alla Monserratoteca, fino ai giardini di via del Redentore, si aggiunge il patrimonio di case campidanesi del centro storico: alcune di esse apriranno i loro portoni per ospitare kermesse letterarie. Primo appuntamento mercoledì 27 alle 21 alla Casa della Cultura, con il concerto “Today’s Music - La musica di oggi in percorsi culturali senza confini”, del Duo Cantico dal Mare di Manuela Ragusa e Mario Pierno. Venerdì 29, ancora alla Casa della Cultura, si racconta il libro di Umberto Oppus “Renato Copparoni, il portiere che fermò Maradona” alle 19. Eventi settembrini al via mercoledì 3 alla Casa Campidanese Lai – Atzeni: alle 19 Ada Lai presenta il suo libro “Diario di un tempo sospeso”. Alla stessa ora mercoledì 10 la Casa Campidanese Argiolas Scalas ospita la presentazione dell’antologia “Sanatorium Villa Clara”, alla presenza di alcuni degli autori e del curatore Andrea Fulgheri. La settimana dopo doppio appuntamento alla Casa della Cultura: mercoledì 17 alle 19 la presentazione del libro di Vanessa Roggeri “Il ladro di scarabei”, giovedì 18 alle 19.30 l’evento “Aspettando la Sharper Night”, anticipo della Notte europea dei ricercatori dell’Università di Cagliari che si svolgerà il 26 settembre.

Le grandi sagre

Tra devozione religiosa e tradizione storica, settembre ospita anche le ultime due grandi sagre dell’estate. Dal 2 al 9 via ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine di Monserrato, per molti semplicemente la “Festa della Madonna”, organizzata dalle tre parrocchie della città. Messe e processioni si alterneranno con serate musicali e gastronomiche. La novità di quest’anno è la partecipazione di una delegazione del Monastero di Montserrat, in Catalogna, che festeggia il millenario. Nel weekend del 19, 20 e 21 settembre si torna come di consueto indietro ai tempi in cui la vendemmia era un momento di condivisione per tutta la comunità. La città del vino celebra infatti “Sa Festa de Sa Binnenna”, già riconosciuta sagra d’eccellenza dall’Ente delle Pro Loco Italiane.