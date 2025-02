Eventi identitari, richiamo per il turismo  

Saranno finanziati i progetti nel limite massimo di 250mila euro, fino al 50% delle spese ammissibili. E poi l’intervento di promozione e comunicazione, con la spesa obbligatoria minima del 20% del contributo concesso. La Regione ha pubblicato il bando del cartellone dei Grandi eventi identitari, che sostiene le dieci manifestazioni più significative in Sardegna dal punto di vista storico e culturale.

Il cartellone

Sant’Efisio, San Francesco di Lula, il Redentore, Sant’Antioco Martire patrono di Sardegna, la Cavalcata Sarda, la Discesa dei Candelieri, San Simplicio, San Costantino e l’Ardia di Sedilo, la Sartiglia, la Corsa degli Scalzi. «Queste manifestazioni», dice l’assessore al turismo Franco Cuccureddu, «la cui concessione del contributo avviene in modo strutturale, costituiscono per l’antica tradizione, per la reputazione internazionale, per il costante sostegno finanziario, una base stabile e costante di grandi avvenimenti territoriali con un forte richiamo turistico». Si tratta del quinto dei dodici cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025. Sino al 17 marzo 2025 potranno presentare istanza organismi pubblici, in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni iscritte nel registro regionale dei Grandi Eventi Identitari, di matrice religiosa o laica.

I riti principali

Nell’ambito del cartellone delle feste religiose tradizionali, nei giorni scorsi l’assessorato regionale al Turismo ha pubblicato il bando con cui dispone mezzo milione di euro per il sostegno all’organizzazione dei riti della Settimana santa e delle manifestazioni della Pasquetta 2025. Fondi, è stato precisato, «eventualmente incrementabili». Le domande di contributo, riservate ai Comuni in cui si svolgono storicamente i riti principali e più partecipati, dovranno essere presentate entro il 24 febbraio, solo sul sistema informatico regionale Sipes. Per incrementare i flussi turistici l’assessorato realizzerà una promozione unitaria degli eventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA