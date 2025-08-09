VaiOnline
Via Costituzione.
10 agosto 2025 alle 00:35

Eventi estivi: tante presenze alla scuola Maccioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È calato il sipario su “Terreni d’incontro festival”. La rassegna ha animato per dieci giorni l’auditorium della scuola Maccioni Deledda di via Costituzione con 10 spettacoli e 5 performance a ingresso libero. «Ha coinvolto un numeroso pubblico di tutte le età che si è appassionato al variegato cartellone che ha spaziato dal teatro per i più piccoli a quello comico e drammatico, alle performance per la pace e contro la guerra, toccando temi importanti come l’ecologismo, il ruolo delle donne e dei bambini nei conflitti, i migranti e i relativi pregiudizi, la dipendenza dai social, l’educazione scolastica nella Sardegna degli anni Cinquanta, l’assedio di Gaza», spiega Patrizia Viglino, direttrice artistica della compagnia Garcia Lorca. E aggiunge: «Un ottimo bilancio, del tutto inaspettato considerando il periodo estivo, che ci ha lasciato sorpresi per l’affetto del pubblico non solo nuorese ma anche dei paesi limitrofi che ringraziamo per aver condiviso gli incontri in un clima di partecipazione, emozione, divertimento e scambio». “Terreni d’incontro festival” riprenderà a settembre con una tre giorni di musica nel giardino Buscarini della biblioteca Satta. Il 12 settembre suoneranno gli Arkon, il 13 Williboy Taxi feat e Vittorio Pitzalis, il 14 Instinct & Pain.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  