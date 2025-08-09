Eventi estivi: tante presenze alla scuola Maccioni 

È calato il sipario su “Terreni d’incontro festival”. La rassegna ha animato per dieci giorni l’auditorium della scuola Maccioni Deledda di via Costituzione con 10 spettacoli e 5 performance a ingresso libero. «Ha coinvolto un numeroso pubblico di tutte le età che si è appassionato al variegato cartellone che ha spaziato dal teatro per i più piccoli a quello comico e drammatico, alle performance per la pace e contro la guerra, toccando temi importanti come l’ecologismo, il ruolo delle donne e dei bambini nei conflitti, i migranti e i relativi pregiudizi, la dipendenza dai social, l’educazione scolastica nella Sardegna degli anni Cinquanta, l’assedio di Gaza», spiega Patrizia Viglino, direttrice artistica della compagnia Garcia Lorca. E aggiunge: «Un ottimo bilancio, del tutto inaspettato considerando il periodo estivo, che ci ha lasciato sorpresi per l’affetto del pubblico non solo nuorese ma anche dei paesi limitrofi che ringraziamo per aver condiviso gli incontri in un clima di partecipazione, emozione, divertimento e scambio». “Terreni d’incontro festival” riprenderà a settembre con una tre giorni di musica nel giardino Buscarini della biblioteca Satta. Il 12 settembre suoneranno gli Arkon, il 13 Williboy Taxi feat e Vittorio Pitzalis, il 14 Instinct & Pain.

