Eventi estivi, scoppia il caso politico  

Inizia l’estate e la città si appresta a vivere uno dei momenti cruciali dell’anno soprattutto dal punto di vista economico. La stagione turistica rappresenta la vetrina per il territorio, speranza di ritorno per commercianti, albergatori e operatori del settore. Ma se da una parte il Comune si è sempre mostrato fiducioso, dall’altra le opposizioni non risparmiano critiche e il confronto politico si accende. Adesso il nodo del contendere è la programmazione degli eventi e la loro promozione.

Il programma

Un mese fa il sindaco Alfonso Marras e l’assessore Marco Mannu avevano garantito che la Giunta stava predisponendo il cartellone degli appuntamenti della primavera - estate. Erano stati elencati Monumenti aperti, il Wine festival, la festa dei patroni Emilio e Priamo, il Bosa tuning festival, il raduno delle vespe, la Notte romantica e la processione in barca per san Pietro. «Ma il meglio deve ancora venire – aggiunse il sindaco - per luglio e agosto stiamo ultimando un calendario ricco, che spazia dalla Madonna del mare al Carnevale estivo fino alla tradizionale festa di Regnos Altos. Non ci fermiamo agli eventi: partecipiamo a fiere, curiamo la comunicazione, puntiamo su un’immagine forte e coordinata». A rafforzare il messaggio era stato anche l’assessore Mannu: «Non si tratta solo di eventi, ma di una strategia integrata. Bosa sta investendo sul turismo slow, che valorizza il centro storico, l’enogastronomia, il patrimonio naturale. Abbiamo una visione: costruire un’offerta turistica autentica, che metta al centro la qualità dell’esperienza».

Le criticità

Sino a ieri però il programma completo non era stato reso noto. L’opposizione fa notare ritardi e lacune e in un lungo documento elenca la sua lista di criticità che, partendo proprio dagli eventi si allarga a macchia d’olio. «Dopo aver dato credito all’amministrazione comunale rispetto alle continue promesse su una precisa programmazione per la stagione estiva – attaccano i consiglieri Cristiana Cacciapaglia, Alessandro Campus, Simona Cadoni, Angelo Masala e Eligio Urgu – ci troviamo di fronte a una realtà ben diversa. Bosa marina è invasa dalle erbacce, gli ingressi alla città sono in condizioni indecorose, l’area del Triangolo è una discarica a cielo aperto, le strade sono disastrate. La spiaggia inaccessibile è un problema soprattutto per i disabili. La Torre aragonese, ancora chiusa, è il simbolo dell’abbandono». Il fronte critico denuncia anche la carenza nei servizi per l’accoglienza turistica: «Non esiste un ufficio informazioni, non c’è mobilità interna per i turisti, la cartellonistica è inesistente – sostengono - Inoltre, il ritardo nella gestione dei parcheggi, su cui abbiamo sollevato vizi procedimentali, sta causando disagi enormi e mancate entrate per le casse comunali». L’ultima stoccata è sulla promozione. «E mentre altri Comuni hanno già presentato i vari cartelloni – evidenzia la minoranza- Bosa aspetta ancora».

