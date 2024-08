Eventi estivi, oggi balli e fuochi d’artificio 

Balli e fuochi d'artificio caratterizzeranno il Ferragosto monserratino. O meglio, la vigilia. L'evento ideato dal Comune, si terrà stasera dalle 22 nei giardinetti di via del Redentore, con l'esibizione del gruppo “Pepas”. Il tutto sarà gestito dalla Pro Loco e dall’Associazione Folklorica Monserrato col contributo dell’Associazione Enti locali per la cultura e lo spettacolo. L’associazione Sa Carriadroxa invece proporrà una degustazione di piatti tipici.

La serata di oggi anticipa l’Estate Monserratina che inizierà il 30 agosto e continuerà per tutto settembre. «Nonostante la programmazione inizi a stagione inoltrata, a causa delle elezioni comunali, non potevamo far saltare la serata di Ferragosto», dice l’assessora alla Cultura e Spettacolo Emanuela Stara. «È fondamentale che, come avviene da qualche anno, le associazioni culturali, di volontariato e folkloristiche di Monserrato gestiscano e coordinino in maniera eccellente tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione degli spettacoli». La presidente della Pro Loco Francesca Distinto aggiunge: «Siamo lieti che ci siano stati assegnati i festeggiamenti estivi e che si possa dare un messaggio di buon lavoro condiviso e unione tra le parti». Il compito dell'associazione Folklorica Monserrato, invece, è quello di far sì che tutto si svolga in sicurezza: «Questi eventi sono momenti di aggregazione e svago per la gente, perciò è importante che tutto avvenga senza problemi», dice il presidente Antonello Mameli.

RIPRODUZIONE RISERVATA