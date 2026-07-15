Eventi estivi, l’opposizione all’attacco 

L’estate asseminese 2026, nel pieno del suo svolgimento, è finita al centro di un acceso dibattito politico. Al centro della discussione la convivenza tra i due principali cartelloni di eventi cittadini: quello promosso dall’assessorato alla Cultura, guidato da Jessica Mostallino, e quello che anima il parco delle Terrecotte, curato dall’assessorato allo Sviluppo economico e Politiche dello sport, retto da Francesco Murtas. Una biforcazione nelle proposte che ha spinto alcuni esponenti dell’opposizione a sollevare dubbi sulla coesione interna alla Giunta.

Forti riserve

Le critiche più serrate sono giunte dal capogruppo di Forza Italia, Ignazio Pireddu, che ha espresso forti riserve sul metodo di lavoro amministrativo: «Contesto la gestione delle commissioni consiliari e lamento difficoltà nel garantire il numero legale durante le sedute dedicate alle Politiche dello sport e delle Attività produttive. Una situazione che costringe l’opposizione a un supplemento di impegno per tutelare la continuità amministrativa». «Le commissioni», ha precisato Murtas, «sono organi consultivi, non deliberativi: la presenza della minoranza o il numero legale non condizionano le attività dell’estate asseminese al Parco delle Terrecotte. È falso dire che gli eventi si tengano grazie all’opposizione; informarla è una libera scelta di coinvolgimento».

Il calendario

Di fronte ai rilievi sulle sovrapposizioni, che riguardano date specifiche come il 21 luglio, il 22 agosto e il 12 settembre, Murtas ha fornito una ricostruzione dettagliata dei fatti: «L’attività estiva che si svolge al parco delle Terrecotte ha una caratteristica molto particolare», spiega l’assessore. «Le manifestazioni rientrano tra gli obblighi contrattuali del gestore, che deve farsi carico di organizzare intrattenimento e iniziative di sviluppo economico. L’obiettivo è duplice: rendere vivo il parco e garantire un ritorno economico all’operatore, creando indotto attorno al punto di ristoro».Secondo Murtas, il presunto disallineamento è da ascrivere a una differenza di tempistiche procedurali: «Il calendario del parco è stato presentato, sottoposto alla Commissione consiliare il 3 luglio e approvato con determina prima dell’avvio del programma della cultura. Quest’ultimo, invece, ha subito ritardi nell’iter, venendo approvato solo l’8 luglio. Quando l’assessorato alla Cultura ha definito il proprio piano, quello del parco era già pubblico e operativo».Su circa 90 giorni di programmazione totale, «i casi di concomitanza sono minimi. Inoltre, molti eventi sono vincolati a date tassative per ragioni religiose o per tornei sportivi di rilievo nazionale». L’amministrazione, precisa, «non spende quasi nulla per queste attività, poiché l’organizzazione è a carico del gestore. Non è possibile imporre al privato di sospendere le proprie iniziative ogni volta che c’è un evento istituzionale: ogni giornata di inattività comporterebbe per lui una perdita economica».

RIPRODUZIONE RISERVATA