Eventi estivi, lavori al palo 

Le intenzioni ci sono, i calendari ancora no. Fatta eccezione per l’Arabax festival (dall’11 al 14 agosto), in Ogliastra l’agenda degli eventi è piena di punti interrogativi. «Ripartiamo dalle Notti bianche», dicono a Tortolì. «Daremo nuova vita a Non solo mare», rilanciano a Lanusei. Mare e montagna si dovrebbero incontrare. Lo dicono tutti, dagli amministratori ai dirigenti delle Pro Loco. Aspettando i turisti, l’Ogliastra delle manifestazioni parla solo di sagre e feste paesane. Ma sia per le Notti bianche che per Non solo mare serve un upgrade per rendere attrattivo l’evento,

Sollevare la qualità

L’estate musicale nella terra della longevità toccherà i suoi picchi più alti con l’Arabax festival, anticipato di qualche giorno rispetto allo scorso anno e Rocce Rosse and Blues, itinerante anche nella sua 33esima edizione. «Il calendario non è definito», puntualizza il patron della rassegna, Tito Loi. A Tortolì le Notti bianche sono in cerca di nuova vita. «Bisogna alzare il livello perché, dopo tanti anni, vogliamo crescere», afferma Fabrizio Palmas, presidente della Pro Loco Rocce Rosse di Tortolì, fresca destinataria di nuova sede.

Nei locali dell’ex Banca del tempo, in via Garibaldi, il direttivo pianificherà il calendario. «Organizzeremo degli incontri pubblici, anche con i commercianti, per illustrare le nostre intenzioni. Sicuramente, oltre a sollevare la qualità delle Notti bianche, vogliamo incrementare gli eventi, programmando fino all’autunno».

Fare rete

Il programma non è ancora stato messo a punto neppure a Lanusei, dove anche ieri si è tenuto un incontro programmatico. «Dobbiamo favorire la rete tra marina e montagna. Dobbiamo ragionare in termini di Ogliastra», dichiara Francesca Loi, titolare dell’assessorato al Turismo di Lanusei. «Il Centro commerciale naturale Le Falere - spiega l’esponente della Giunta di Davide Burchi - darà di nuovo pregio a Non solo mare con le serate del venerdì. Per noi l’estate inizierà con la Fiera delle ciliegie, poi a fine luglio, nella consueta area spettacoli del palazzo ex Salesiani ospiteremo alcune date di Rocce Rosse & Blues».

RIPRODUZIONE RISERVATA