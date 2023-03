Eventi estivi, la Pro Loco è pronta 

Si scaldano i motori per la programmazione degli eventi estivi. Si parte con l’ormai tradizionale Camminatura seguita dalla Fiera delle ciliegie, il penultimo weekend di giugno. Confermati Non solo mare e il festival del turismo sostenibile Itacà. Tra le idee al vaglio, il carnevale estivo e il festival dei culurgionis.

Un calendario dettagliato non c’è, per ora ci sono in programma degli incontri tra Pro Loco, amministrazione e associazioni per evitare sovrapposizioni. Intanto, l’impegno della Pro Loco è per Camminatura e la fiera. La presidente Pro Loco, Tetta De Cannas, è ottimista: « Martedì incontriamo i soci, perché adesso bisogna dare gambe all’organizzazione della fiera. Ancora non abbiamo notizie dal Comune per gli eventi estivi, abbiamo in programma una riunione per calendarizzare gli eventi. Penso che saremo in campo per Non solo Mare, da dopo la fiera». Dall’amministrazione, l’assessore al turismo Francesca Loi anticipa: «Stiamo lavorando al cartellone estivo. È nostra intenzione programmare fino alla fine dell’anno. Confermiamo Non solo mare e Itacà, ma tra le idee in cantiere ci sono anche il festival dei culurgiones e il carnevale estivo. La Pro Loco è il braccio armato del Comune che consente di organizzare eventi di interesse regionale. Abbiamo tante associazioni che hanno dimostrato di poter garantire eventi di qualità». (p. cam.)

