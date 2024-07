Eventi estivi, la Pro Loco dà forfait 

Sugli eventi estivi targati Pro Loco si spengono le luci, l’associazione turistica di Sardara getta la spugna: «Non ci sono soldi né in cassa nè in banca». E il sindaco della cittadina termale, Giorgio Zucca, corre ai ripari: «Ci pensa il Comune. Il cartellone dell’estate sardarese è pronto. Gli appuntamenti storici sono tutti in programma, altri verranno organizzati con i gruppi di volontariato dei diversi settori, collaborativi come sempre per iniziative che coinvolgono tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli anziani».

Spese pazze

È l’epilogo di una vicenda iniziata alcuni mesi fa, quando il presidente della Pro Loco, Fabio Loi, ha presentato in Comune le pezze giustificatrici delle spese sostenute per l’attività svolta nel 2023. La prima doccia fredda con la nota dell’ufficio finanziario del Comune: «Ci sono delle spese che non possiamo rimborsare, sono inammissibili». Soprattutto non tracciabili, perché giustificate con scontrini rilasciati da comuni supermercati, molti per organizzare buffet durante convegni, incontri, presentazione di spettacoli, mostre, iniziative varie, come quella volta di uno scontrino per circa 600 pizzette. Rispetto ai 60mila euro che il Comune ha impegnato lo scorso anno per le associazioni di volontariato, buona parte sono stati affidati alla Pro Loco e il 50 per cento già liquidato. Tutto okay fino alla prima contestazione del Comune, con la lente d’ingrandimento puntata su 20mila euro di spese ingiustificate. Loi ammette che sulla questione vorrebbe far calare il sipario, senza proferire parola. Alla fine è telegrafico: «Man mano stiamo cercando di trovare le giustificazioni nelle forme dovute. L’obiettivo è arrivare fino all’ultimo centesimo».

Cartellone estivo

E proprio le spese affrontate per l’evento “Estate sardarese 2023” rientrano nell’elenco dei crediti vantati dai volontari. «Un dato – comunica Loi al Comune – che non ci consente di anticipare alcuna somma». Per i soci si tratta di «una decisione tanto sofferta quanto necessaria». E a questo punto interviene la Giunta. «Abbiamo messo in calendario – spiega Zucca – un programma di spettacoli per allietare l’estate, a breve l’ufficializzazione. Certo la riapertura del parco comunale Fra Lorenzo ci viene incontro. Molte iniziative troveranno nell’area verde di via Tirso, attrezzata con giochi e strutture sportive, il luogo ideale per spettacoli ed eventi».

«Massima trasparenza»

E il primo cittadino commenta così la questione della Pro Loco: «In merito agli atti per documentare le spese, ricordo che gli uffici devono seguire le procedure di legge. Si tratta di fondi pubblici. Doverosa la chiarezza assoluta. Grave far passare il messaggio che si spende e si spande, tanto paga Pantalone. Mi auguro che la vicenda si chiuda nella massima trasparenza», conclude Zucca.

