Eventi estivi, bufera sul bando in ritardo 

A Selargius i primi appuntamenti estivi saranno a ridosso di Ferragosto, forse. Prima vanno valutate le proposte delle associazioni che hanno partecipato al bando in scadenza oggi, poi ripartiti i contributi e stilato il calendario. «Siamo in forte e imbarazzante ritardo», la denuncia di Riccardo Cioni dai banchi della minoranza in Consiglio comunale. Polemica anche fra le realtà culturali cittadine che chiedono al Comune coinvolgimento e programmazione.

Bando in ritardo

Il bando è stato pubblicato una decina di giorni fa, subito dopo il via libera della Giunta agli indirizzi e alle risorse a disposizione per la programmazione culturale in città, dagli spettacoli estivi alle iniziative a contorno del Matrimonio selargino: poco più di 30mila euro. «Siamo a fine luglio, a questo punto l’animazione partirà quando l’estate volge al termine», fa notare il consigliere Cioni. «Eppure abbiamo un tessuto culturale importante nella nostra città, basterebbe un maggior coinvolgimento delle associazioni, e una strategia politica da parte dell’assessorato alla Cultura che al momento manca».

Le associazioni

A rincarare la dose è la rete culturale locale. «Mentre nei Comuni limitrofi si svolgono manifestazioni capaci di attrarre migliaia di persone grazie a una programmazione strategica con risorse adeguate, a Selargius si registra ancora una volta un ritardo preoccupante nella definizione dell’offerta culturale estiva», dice il segretario generale del raggruppamento di associazioni selargine Claudio Puddu. «Il bando estivo 2025 prevede “pillole” culturali da massimo 500 euro per evento, che – tra istruttoria e avvio – vedranno la luce non prima di metà agosto. Una data ormai occupata dalle tradizionali feste religiose e dalle attività dei comitati, che lo stesso avviso non considera culturalmente rilevanti. A queste condizioni, non si può parlare di una vera programmazione estiva, quanto piuttosto di iniziative autunnali anticipate. A ciò si aggiunge l’assenza di una regia unitaria, capace di costruire sinergie tra gli eventi».

Il Comune

L’assessora competente Sara Pilia ammette il ritardo: «Siamo consapevoli che la programmazione estiva di quest'anno ha avuto un avvio tardivo», spiega, «determinato da una serie di motivazioni tecniche e organizzative che abbiamo affrontato con impegno e spirito di collaborazione». E aggiunge: «Nel corso di quest'anno l'amministrazione ha lavorato con il massimo della dedizione per offrire una proposta culturale più ricca, inclusiva e attenta alle esigenze del territorio».

