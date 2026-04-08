Eventi estivi, bando per i fondi 

L’anno scorso il Comune di Carbonia riuscì a mettere in campo circa 160 mila euro ed è la somma che anche stavolta l’amministrazione municipale cercherà di proporre per garantire i contributi alle associazioni finalizzati all’organizzazione di eventi quali sagre, feste, concerti e iniziative varie che di solito riescono a intensificare non poco il cartellone degli appuntamenti dalla primavera sino a fine anno. Ieri il Comune ha indetto il bando per concedere i contributi e i patrocini. La presentazione delle domande deve essere inoltrata entro il 28 aprile. L’avviso pubblico è rivolto a enti, associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni. Ovviamente le proposte dovranno essere valutate. In attesa che a giorni il Comune disponga la variazione di bilancio con l’applicazione dell’avanzo, si stima che la somma si possa aggirare attorno ai 150-160 mila euro. Ma non si escludono ulteriori integrazioni. (a. s.)

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