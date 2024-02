Eventi e animazione: risorse per le associazioni 

In occasione del Carnevale il Comune ha pubblicato un avviso per concedere un contributo straordinario per l’organizzazione dell’evento. Lo potranno richiedere enti, associazioni, onlus, fondazioni, federazioni, organizzazioni culturali, sociali, assistenziali e ricreative che operano nel territorio comunale. L’amministrazione comunale ha deciso di stanziare 1.200 euro per organizzare un evento domenica 11 febbraio (attraverso un momento di aggregazione, con sfilata di gruppi mascherati e un piccolo rinfresco), un altro di animazione dedicata ai bambini, per martedì 13, e attività all’aperto o in locali comunali idonei. Le richieste potranno essere presentate entro domani, alle 12, all’ufficio protocollo del Comune. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA