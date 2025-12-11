Eventi di Natale, scoppia la polemica 

La magia del Natale a Selargius è durata appena due giorni. Perché se da una parte c’è il successo indiscusso delle iniziative organizzate a Casa Cara e Casa Putzu, dall’altra c’è lo scontro innescato da alcune associazioni culturali con il Comune.

L’accusa

Pesanti le critiche riportate nel documento firmato dal segretario della Rete Selargius Cultura, Claudio Puddu. «L’evento natalizio è stato sicuramente partecipato», scrive Puddu nella lettera dove - oltre all’accusa di mancanza di coinvolgimento e di trasparenza - si mettono in discussione affidamento esterno della gestione del Natale selargino e degli eventi collaterali, e fondi utilizzati dai due assessorati, Cultura e Attività produttive: «sessantamila euro lordi per tre giornate, mentre le associazioni culturali di Selargius sono da tempo abituate a contributi con importi vicini ai 500 euro a manifestazione». E ancora: «Se nei budget presentati dagli operatori aggiudicatari è prevista una quota per la promozione e la comunicazione, perché le assessore competenti hanno sponsorizzato l’evento attraverso le proprie pagine personali? In passato», denuncia Puddu, «questo tipo di comportamento rientrava nella fattispecie di abuso d’ufficio. Oggi la norma è cambiata, ma resta il principio richiamato nel Codice penale sul traffico di influenze illecite». Infine la richiesta alle due assessore Rita Ragatzu e Sara Pilia di «fare un passo indietro. Ormai non è più accettabile condannare Selargius a una gestione approssimativa e delegante della cultura».

La replica

Immediata la replica di Pilia e Ragatzu: «Dispiace scontrarci ancora una volta con il livore del signor Puddu, che continua a parlare a nome d’altri (non si capisce a quale titolo), ergendosi a segretario di un’associazione non iscritta all’albo, priva di codice fiscale e probabilmente di uno statuto: informazioni più volte richieste e mai ricevute. E in assenza di formale adesione di altre associazioni, non si può dare piena riconoscenza nemmeno a un ipotetico paternariato. Tutto questo», aggiungono le due assessore, «stona con la mancata trasparenza di cui ci accusa, senza fondamento: ma siamo d’accordo che sia fondamentale, speriamo quindi la metta in pratica. Davanti a illazioni ai limiti della diffamazione - per le quali valuteremo quali azioni intraprendere -, dispiace che con un evento perfettamente riuscito, come lui ammette, non perda occasione per fare le solite polemiche dovute forse ad ambizioni politiche». E concludono: «Farebbe bene lui a dimettersi da un fantomatico ruolo in un’altra fantomatica associazione priva dei presupposti che ne legittimino l’esistenza».