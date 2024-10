Eventi d’autunno tra libri, musica e “Le notti gialle” 

La Giunta ha deciso di investire 36mila euro per dare gambe alla rassegna “Oristano eventi d’autunno”, organizzata dal Comune con la Fondazione Oristano, che si protrarrà sino a fine di novembre. «La città rinnova la sua proposta culturale con una serie di eventi di grande interesse – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - Si amplia l’offerta e attraverso il coinvolgimento dei principali attori culturali locali garantiamo una programmazione di alto livello. Ma ci sarà spazio anche per iniziative di più ampio respiro come “Le notti gialle”, frutto della collaborazione con Coldiretti e Confcommercio, o i laboratori a tema Halloween».

«La programmazione autunnale cambia veste – sottolinea l’assessore alla Cultura, Luca Faedda – Se “Oristano ottobreventi” si concentrava in un mese, con la nuova rassegna allarghiamo l’orizzonte a due mesi con un programma che consente di distribuire e cadenzare meglio i tanti appuntamenti previsti. Si parte domani alle 17.30 a San Domenico con il Coro femminile Sa Pintadera che accanto alla rassegna musicale offrirà anche un convegno. Ritornano le passeggiate nel centro storico con “La domenica della storia” e la rassegna “E ora… autori in biblioteca”».

Domenica 27 prevista la Giornata Medievale con sfilata e rievocazione storica. «E, novità assoluta, la manifestazione “Libri a tempo” che consentirà di dare una seconda vita ai nostri libri, magari già letti, che per altri possono essere utilissimi». ( m. g. )

