Eventi d’autunno, ecco le linee guida 

Anche per l’autunno il Comune apre a privati e associazioni per costruire il calendario cittadino. La Giunta ha approvato gli indirizzi dell’avviso pubblico destinato a raccogliere le proposte per “Eventi d’autunno 2026”, il cartellone in programma nei mesi di ottobre e novembre. L’obiettivo è valorizzare le iniziative del territorio e rafforzare l’offerta culturale oltre la stagione estiva, coinvolgendo le realtà locali nella progettazione degli appuntamenti.

La delibera indica la necessità di un «modello organizzativo stabile, trasparente e partecipato», fondato su criteri di selezione imparziali e sulle pari opportunità. Nessun contributo economico diretto sarà riconosciuto ai progetti ammessi. Il Comune potrà però offrire patrocinio, spazi, strutture e attrezzature a titolo gratuito, promozione istituzionale e l’utilizzo del teatro Antonio Garau, compatibilmente con la disponibilità. Sarà inoltre possibile ottenere l’esenzione dal Canone unico patrimoniale. Il cartellone dovrà valorizzare tradizioni e patrimonio storico cittadino, portare gli appuntamenti negli spazi pubblici e favorire la collaborazione tra associazioni. Particolare attenzione sarà riservata a inclusione, accessibilità e partecipazione dei giovani. Il prossimo passaggio spetta agli uffici comunali, chiamati a predisporre l’avviso pubblico per raccogliere e selezionare le proposte. ( m. g. )

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