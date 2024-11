“Eventi d’autunno”, appuntamenti tra biblioteca e Foro Boario 

Continua “Oristano eventi d’autunno”, la rassegna culturale organizzata dal Comune con la collaborazione della Fondazione Oristano. «Una programmazione che ha cambiato veste – sottolinea l’assessore alla Cultura, Luca Faedda -. Se Oristano ottobreventi si concentrava in un mese, con la nuova rassegna allarghiamo l’orizzonte con un programma che consente di distribuire e cadenzare meglio i tanti appuntamenti previsti». Il programma prevede giovedì 14 dalle 16.30 in biblioteca “Letture piccine: laboratorio di animazione alla lettura per bambini dai 4 ai 6 anni” (iscrizione necessaria); giovedì 21 sempre nei locali di via sant’Antonio alle 18 “E ora… Autori in biblioteca – 2°edizione” con la presentazione del libro “Il mistero di Tavolara” di Paolo Pinna Parpaglia; il giorno dopo nel Foro Boario la terza edizione di “Àmana. Suoni tra terra e cielo”. Ancora, sabato 23 (9,30-12,30 e 15-18) in biblioteca “Libri a tempo” con la vendita di opere di saggistica, narrativa, cataloghi d'arte e foto, graphic novel. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA