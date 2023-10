Eventi culturali e prodotti tipici per Autunno in Barbagia  

A Gavoi la 27 ^ edizione di “Ospitalità nel cuore della Barbagia”, tappa di Autunno in Barbagia, da ieri fino a domenica. Nella tre giorni esposizioni, visite guidate, concerti e degustazioni. Promotori della manifestazione, Comune e Pro Loco, supportati da associazioni e privati, con la regia dell’Aspen. Nei locali di “Sa caserma betza” l’inaugurazione della mostra “Camminare”, fra le fotografie di Davide Virdis e il documentario di Marco Iozzo con uno spaccato sulla transumanza e la presentazione del volume “Canti a ballo del popolo sardo” con l’Isre.

Tutti i giorni, le mostre al museo casa Porcu-Satta, con storia ed evoluzione del costume tradizionale. Previste lavorazioni e degustazioni di prodotti tipici, accompagnati dai vini e dal Fiore sardo. Ci sarà anche l’omaggio a Michela Murgia con la lettura di “Viaggio in Sardegna” da parte di Valentina Loche (oggi 11.30-12.30, 16.30-17.30 e 18.30). Diversi gli spazi espositivi, con laboratori per i più piccoli. Non mancherà la musica itinerante del coro femminile Euphoria (domani ore 11). Si chiuderà con il XVI premio “Pionieri del turismo in Sardegna” (casa Porcu Satta domani ore 17). Dice il sindaco Salvatore Lai: «Il programma è ricco di eventi, esposizioni e buona proposta gastronomica. Fra la consueta cortesia e la capacità di accoglienza. Il fine settimana a Gavoi è una bella pausa dalla vita frenetica».

