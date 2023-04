EVENEPOEL, UN RE A Liegi 

Liegi. Doveva vincere uno dei due e così è andata anche se è stata la sfortuna a togliere di mezzo l'altro. La Liegi-Bastogne-Liegi non ha visto il “duello”, tanto atteso e annunciato, fra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, perché lo sloveno, che tanto ha impressionato perfino il “Cannibale” Eddy Merckx, è caduto assieme al danese Mikkel Froelich Honoré dopo circa 85 chilometri di corsa, ed è stato costretto a ritirarsi. Portato in ospedale a Gand, gli sono state riscontrate fratture multiple a un polso, secondo quanto ha detto Mauro Giannetti della Uae Emirates e quindi verrà sottoposto in queste ore a operazione chirurgica allo scafoide. Tutto ciò complicherà i suoi piano per preparare il Tour de France.

Dalle Canarie

Remco Evenepoel, invece, si è allenato alle Canarie pensando al Giro d'Italia, e intanto oggi si è preso la soddisfazione, con una “stoccata” della sue a una trentina di chilometri dall'arrivo, sulla Redoute di bissare il successo dell'anno scorso. Battuti Thomas Pidcock e santiago Buitrago, giunti a 1’06”, poi l'0irnadese Ben Healy. Era dal 1998, quando ci era riuscito Michele Bartoli, che a un ciclista non riusciva il bis: lo ha fatto Remco facendo impazzire il pubblico di casa che, lungo le strade bagnate dalla pioggia, lo ha incitato a gran voce. Anche nell'ultima della classiche di primavera c'è stato, come in quelle precedenti, la vittoria di uno, sempre un campione, che arriva da solo sul traguardo. E questa volta è toccato al 23enne belga che ha tanta voglia di stupire e promette di dare vita, insieme a Pogacar che di anni ne ha 24, a un dualismo che caratterizzerà il ciclismo del futuro.

Italiani coraggiosi

E gli italiani? si sono dati da fare, lungo il percorso, Giulio Ciccone e Simone Velasco, ma alla fine nessun rappresentante del pedale azzurro si è piazzato fra i primi dieci (il migliore è stato Ciccone, 13°), quasi a voler dare ragione a Merckx che in un’intervista a Pietro Cabras sul Messaggero ha ipotizzato che «forse il ciclismo è uno sport troppo duro per i ragazzi italiani. Da voi piacciono più il calcio o altri sport. Il ciclismo è faticoso». Intanto il piatto piange perché dalle classiche sono arrivati soltanto il secondo e il sesto posto di Filippo Ganna alla Milano-Sanremo e alla Parigi-Roubaix.