Evenepoel sbatte su un furgone: tripla frattura 

Bruxelles. Tanto forte quanto sfortunato Remco Evenepoel: il campione belga è finito contro la portiera di un furgone postale mentre si stava allenando lungo le strade di Oetingen, nel Brabante fiammingo, e ha riportato la frattura di una costola, della scapola e della mano destra. Tanta paura per il due volte campione olimpico di Parigi 2024: nell'impatto con la portiera del furgone il telaio della sua bici si è spezzato in due. Immediatamente soccorso è stato portato in ospedale ad Anderlecht e dopo i primi accertamenti, trasferito in quello di Herentals dove, insieme allo staff medico della Soudal Quick-Step, le sue ferite saranno ulteriormente valutate e si deciderà il percorso di recupero. Mentre si allenava da solo il campione del mondo 2022 non è riuscito a evitare un'auto dell'ufficio postale belga, la cui postina ha improvvisamente aperto la portiera mentre il corridore stava per sorpassarla, ha spiegato il dg Patrick Lefevere, direttore generale del team Soudal-Quick Step, alla televisione Sporza. Le immagini pubblicate sui social network che mostrano la bici del belga spezzata in due testimoniano la violenza dell'impatto. In carriera Eveenpoel ha sofferto diversi incidenti, il più grave al Lombardia del 2020.

