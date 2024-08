Evenepoel raddoppia 

PARIGI. Il ciclismo è tornato a casa, per le strade di Parigi, nella tradizionale e spettacolare scenografia della conclusione del Tour de France e i padroni di casa si esaltano Valentin Madouas si piazza secondo, ChristopheLaporte terzo: il massimo quando ti imbatti in uno dei fenomeni di questa Olimpiade, il belga Remco Evenepoel, che già si era imposto nella cronometro: una doppietta mai riuscita a nessuno. È lui Le Roi del ciclismo a Parigi 2024: regala a centinaia di migliaia di spettatori un'impressionante dimostrazione di capacità di pedalata, di tattica, di caparbietà. Anche Mathieu Van der Poel, marcato a uomo da Wout Van Aert, si arrende. Perl l’Italia c’è 23° posto del campione nazionale Alberto Bettiol. Forse può andare meglio oggi, nella gara in linea femminile.

