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19 aprile 2026 alle 00:22

Evenepoel grande favorito all’Amstel Gold 

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Terzo al debutto alla Ronde van Vlaarderen, l’ex campione del mondo e olimpionico in carica Remco Evenepoel è il grande favorito oggi dell’Amstel Gold Race, la classica della birra che per la 60ª edizione si svolge oggi nel LImburgo, sui 257,2 km tra Maastricht e Berg en Terblijt. Trentadue le côte da affrontare con il Cauberg (900 metri al 6%) a fare da giudice in prossimità dell’arrivo. Oltre al belga della Red Bull-Bora, sono diversi i possibili protagonisti con i francesi Laporte, Alaphilippe, Godon e Gregoire, lo spagnolo Aranburu, l’altro belga Wellens, lo svizzero Schmid e magari gli italiani con il “vecchio” Diego Ulissi (Xds Astana). C’è anche la 12ª edizione dell’Amstel Gold Race Ladies di 158 km.

A proposito di italiani, ieri bel successo di Alessandro Pinarello (Nsn) nell’ultima tappa del Gran Camiño, in Galizia: a conquistare la classifica generale è stato Adam Yates (Uae Emirates) con il 22enne di Conegliano buon terzo.

In Sardegna oggi si disputano due gare, entrambe di mountain bike: il 34° Trofeo Città di Sennori (classico cross country) e la downhill di Sinnai.

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