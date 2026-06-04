Evasori o nomadi digitali? 

Ti portiamo a vedere le partite dei campioni, questo lo slogan dell’agenzia di viaggi Lv, che ha sempre mantenuto le promesse. La società con sede in una cittadina svizzera del Cantone di Argovia ha accontentato migliaia di tifosi organizzando le trasferte negli stadi italiani, ma anche i viaggi per i concerti. Secondo le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Sassari, però, l’agenzia operava in Sardegna ma non dichiarava quanto guadagnato perché la sede è nella Confederazione elvetica. In cinque anni, secondo il personale coordinato dal colonnello Marco Sebastiani, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe incassato molti soldi. Si parla di una quantificazione complessiva di ricavi non dichiarati per oltre 30 milioni di euro e IVA evasa per circa 6,5 milioni di euro. I titolari della società, una coppia del Centro Italia, è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per il reato di omessa dichiarazione dei redditi.

Biglietti online

Ma non c’è solo l’aspetto fiscale, infatti, l’attività condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia parte da una segnalazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi delle Fiamme Gialle che si occupa del contrasto del “secondary ticketing illecito”, ossia la vendita non autorizzata di biglietti acquistati dai canali ufficiali per eventi (sport e spettacoli). I finanzieri sono arrivati a Olbia e Porto San Paolo dove sarebbe avvenuta la movimentazione di decine di migliaia di biglietti. I militari hanno anche eseguito delle perquisizioni e sequestrato dei computer. Le presunte violazioni del secondary ticketing illecito sono state segnalate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per tutte le attività di competenza dell’organismo di controllo nazionale. Una situazione complessa, sul punto non ci sono ancora delle contestazioni formali a carico della Lv.

La difesa

L’agenzia è difesa dall’avvocato olbiese Giovanni Rassu. ll legale avrebbe già comunicato all’Agenzia delle Entrate che la sede in Svizzera non è fittizia e che le tasse sono state pagate nella Confederazione elvetica. Per quanto riguarda le attività in Italia si tratterebbe della permanenza in Sardegna per periodi dell’anno con il lavoro effettuato online dai titolari della società (smart working digitale)

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