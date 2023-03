Evasori fiscali da vent’anni: due in arresto 

MILANO. Mentre si discute a livello politico di limitare l'uso delle intercettazioni, la Procura di Milano rivendica come il sistema del trojan, captatore informatico che viene inserito nei telefoni degli indagati e li trasforma in microspie, sia stato «fondamentale» in un'ultima inchiesta che ha portato a 22 arresti e a un sequestro da quasi 300 milioni di euro. Un'indagine su una rete di consorzi e cooperative attive nel settore della logistica e del facchinaggio che frodavano il fisco e venivano fatte fallire.

Un «sistema» di evasione fiscale che sarebbe andato avanti per oltre 20 anni, anche sull'asse Italia-Cina. «Senza il trojan saremmo rimasti solo al livello dei prestanome», ha spiegato il procuratore aggiunto Laura Pedio in una conferenza stampa col capo della Procura Marcello Viola: «Per noi resta uno strumento preziosissimo di lavoro e anche in questa indagine è stato decisivo, anche se non era un'inchiesta di mafia o terrorismo».

