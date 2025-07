Evaso dopo la laurea, irreperibile anche la fidanzata 

Bologna. Le foto al ristorante e i festeggiamenti per la laurea assieme ai genitori, poi è andato dalla fidanzata ritrovandosi da solo con lei. E da allora nessuno li ha più visti. Dopo quasi cinque giorni Andrea Cavallari risulta ancora irreperibile, così come la sua compagna, una ragazza di 25 anni. In queste ore si moltiplicano gli appelli affinché il 26enne di Bomporto (Modena) condannato a dieci anni per la strage di Corinaldo e che risulta evaso da giovedì scorso, si consegni alle autorità per rientrare in carcere. Il giovane aveva ottenuto la concessione di un “permesso di necessità” dal magistrato di sorveglianza ed era dunque uscito con autorizzazione dalla casa circondariale della Dozza a Bologna per laurearsi in Scienze giuridiche nel capoluogo emiliano. Era la prima volta che otteneva un permesso: nell'istanza con cui lo aveva richiesto aveva spiegato che si trattava di un evento eccezionale, legato al traguardo raggiunto, ovvero la discussione della tesi e la proclamazione. Oltre alla famiglia, a rivolgersi a Cavallari affinché torni in cella è anche Irma Conti, componente del collegio del Garante dei detenuti: «Dimostri che il suo è stato un atto di debolezza e non il fallimento del suo percorso trattamentale». Il caso ha riacceso i riflettori sull'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, la norma che disciplina le attività dei detenuti al di fuori dal carcere, contribuendo alla loro riabilitazione e reinserimento sociale: «Il fatto che accadano cose del genere non può incidere sulla bontà di questo istituto e sull'importanza della rieducazione. Nel 2024 su oltre 35mila permessi ci sono state 29 evasioni, dunque una percentuale minima», spiega Conti.

RIPRODUZIONE RISERVATA