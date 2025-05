Evaso dal carcere, il processo Raduano spostato a Cagliari 

Slitta e cambia sede il processo per l’evasione di Marco Raduano, il boss foggiano fuggito il 24 febbraio 2023 dal carcere di Badu ’e Carros e oggi collaboratore di giustizia. Inizialmente fissato per il 9 luglio a Nuoro con giudizio immediato, il procedimento penale sarà celebrato invece a Cagliari, il 24 luglio. Lo ha disposto il giudice Giorgio Altieri in seguito alla scelta degli imputati di accedere a riti alternativi. A sostenere l’accusa i pubblici ministeri Danilo Tronci ed Emanuele Secci. Le imputazioni sono, a vario titolo, di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’agevolazione mafiosa e detenzione di armi. Sotto accusa c’è Salvatore Deledda, l’agente di polizia penitenziaria di Siniscola che avrebbe fornito il telefonino con cui Raduano, una volta evaso, ha contattato la rete di complici. A giudizio anche l’allevatore di Orune Antonio Mangia, il primo ad essere contattato dalla cantina di via Sassu a Nuoro dove Raduano si era dovuto rifugiare perché l’auto che doveva effettuare il “prelievo” era stata controllata dalla polizia. Gli altri imputati sono Massimiliano Demontis, 47, di Sant’Antonio di Gallura, e gli allevatori di Padru Elio e Mauro Gusino di 59 e 32 anni, il nipote Antonio di 39, Pietro Antonio Tolu, 51, e il bittese Martino Contu, 54. A difenderli gli avvocati Francesco Marongiu, Erika Dessì, Stefano Stochino, Giancarmelo Serra, Giuseppe Talanas, Potito Flagella, Agostinangelo Marras, Sergio Milia, Giampaolo Murrighile.

