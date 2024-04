Evasioni continue: un 25enne in carcere 

Gli agenti delle volanti, impegnati in un servizio tra Is Mirrionis e San Michele, hanno notato due giovani aggirarsi in una piazzetta. L’atteggiamento sospetto ha fatto scattare il controllo. La perquisizione non ha portato a nulla ma da una verifica con i colleghi della centrale operativa è emerso che uno dei due, un 25enne, sarebbe dovuto essere ai domiciliari in un’abitazione a Selargius. La serata si è così conclusa in questura e, il giorno dopo, con il processo per direttissima per rispondere dell’accusa di evasione: il gip ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il giovane. L’amico che era con lui invece è risultato “pulito” e, dopo l’identificazione, lasciato libero.

Ma il giorno dopo, visti i precedenti e i ripetuti casi di evasione commessi dal 25enne, è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere, eseguito dai carabinieri. (m. v.)

