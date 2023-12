Evasione, un buco milionario 

Quasi tre milioni che mancano all’appello sono riferiti al periodo fra il 2013 e il 2016, conseguenza dell’evasione su Tari, Imu e la vecchia Tasi. Con centinaia di selargini - famiglie e attività commerciali - che non pagano da anni i tributi locali. Un buco in bilancio che ha costretto il Comune ad affidare la delicata fase della riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate, con una convenzione siglata lo scorso anno e prorogata “sine die” pochi giorni fa con l’approvazione in Consiglio comunale. «In un anno abbiamo recuperato il 20 per cento di evasione», annuncia l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. Contraria gran parte della minoranza: «Pensate a rinforzare l’ufficio tributi».

I servizi

Sulla Tari in media ogni anno non vengono versati oltre 700mila euro, somma che il Comune è costretto a sborsare per coprire parte dei costi per il servizio di igiene urbana in città. «L’anno scorso si è deciso di affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia delle Entrate, in considerazione sia degli strumenti a disposizione, sia per i costi contenuti rispetto all’affidamento a una ditta privata», ricorda l’assessore. Attività di riscossione che «il Comune non è in grado di svolgere internamente», sottolinea Porqueddu riferendosi alla carenza di personale negli uffici del Municipio. Da qui la decisione di ricorrere all’Ader, partendo dal recupero delle somme non versate alle casse comunali dal 2013 al 2016. «Per quanto riguarda la Tari», spiega l’assessore, «da un totale di circa 1 milione e 700mila euro, abbiamo incassato circa 100mila, e c’è la richiesta di rateizzazione per altri 255mila. Sull’Imu e la Tasi parliamo di debiti per 1 milione di euro, incassati 18mila e 168mila verranno recuperati a rate. Di fatto l’incasso dalla riscossione coattiva si attesta sul 20 per cento in linea con le percentuali di altri Comuni».

Lo scontro

Voto a favore, oltre al sì della maggioranza, del consigliere Mario Tuveri: «Una soluzione che va a colmare la carenza d'organico nell’ufficio. Oltretutto, si riesce a recuperare somme utili e, ricorrendo all'Agenzia delle entrate, c'è un risparmio che dà la possibilità di impegnare quelle risorse in altri settori. Penso per esempio ai servizi sociali». Critiche dal resto della minoranza. «Non siete comunque riusciti a recuperare l’80 per cento delle somme che si sarebbero dovute incassare», il commento della consigliera Giorgia Porcu. «Oltretutto, quando intendiamo integrare le risorse mancanti nell’ufficio tributi?» Concetto ribadito dal leader dell’opposizione Franco Camba. «Capisco la preoccupazione e il fatto che ci si attivi per recuperare le somme che diversamente andrebbero in prescrizione, serve però incrementare il personale nel settore tributi». Rinforzi che l’assessore Porqueddu assicura «saranno fatti quanto prima. I concorsi sono stati fatti e siamo in fase di ultimazione dell’iter delle assunzioni e nell’ufficio tributi sono previste due nuove unità».

RIPRODUZIONE RISERVATA