Evasione, un buco da cinque milioni 

L’analisi dei conti, nel redigere il bilancio di previsione, rivela il nervo scoperto del Comune di Tortolì: l’evasione ammonta a oltre 5 milioni. Una cifra shock. A incidere per la maggiore sono le cartelle di Imu e Tari. In media l’indebitamento attuale vale 450 euro per ogni cittadino che risiede nella cittadina, neonati inclusi. Ridurre il nero è uno degli impegni del commissario straordinario, Francesco Cicero. «Occorre intervenire in qualche modo. Ho delle idee che dovrò valutare per recuperare una parte delle risorse. Non ho molto tempo per attuare iniziative però - puntualizza Cicero, 78 anni - dovrò almeno avviare le procedure per scovare gli evasori».

Al collasso

Aumentare il gettito della lotta all'evasione contribuirebbe a riequilibrare i conti dell’ente. I dati alla mano non tornano. Un bel problema non tanto per Cicero, che da queste parti è di passaggio, ma per il futuro sindaco. Intanto, però, il commissario straordinario, che la Regione ha inviato per prendere il timone, vuol provare a riscrivere le regole del rapporto tra il Comune e il contribuente. Perché, è il ragionamento di Cicero, i risultati direbbero che le misure adottate fino a oggi non sembrano aver sortito grandi effetti. Anche perché l’ufficio finanziario era quasi completamente smembrato e senza muscoli faceva fatica a intervenire. All’evasione possono contribuire una serie di condizioni personali, tra cui la temporanea carenza di liquidità dovuta per esempio alla crisi economica. E gli indicatori della cittadina confermano le difficoltà. Ma alla lotteria dell’evasione partecipa pure il contribuente con propensione al rischio di incrociare l’Agenzia delle entrate. «Nessuno deve sentirsi più furbo degli altri e il Comune, a sua volta, deve far sentire la sua presenza», dice Cicero.

Grana ereditata

C’è un’altra grana urgente in Comune. È la mancata attuazione del nuovo contratto decentrato per la progressione economica orizzontale dei dipendenti. La Cisl e le rsu sono sul piede di guerra. A parlare è Antonio Mura, dirigente Cisl Fp Ogliastra: «Esprimiamo il malcontento, considerato il perdurare di una situazione pregressa, perché i dipendenti vedono preclusi la possibilità dell’avanzamento di carriera attraverso le progressioni orizzontali, il legittimo riconoscimento della performance per l’annualità 2022 e l’erogazione degli emolumenti dovuti in ragione della professionalità dimostrata in ogni circostanza. Chiediamo l’erogazione nella prima mensilità utile della produttività 2022, le indennità non liquidate, oltre a una celere definizione dei procedimenti per l’attribuzione delle progressioni. In caso di ulteriore ritardo ci riserviamo di dare mandato per la tutela legale». Cicero apre: «È una delle priorità, massima disponibilità al dialogo».