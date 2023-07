Evasione tributi, duello aperto 

All’ex sindaco Massimo Cannas i conti non tornano. La cronaca di oggi racconta di come sia stata attivata una task force per ridurre il buco da 9 milioni di euro che rischia di paralizzare parecchie attività amministrative, dalla programmazione al potenziamento dell’organico ridotto all’osso. La voragine si sarebbe allargata nel corso degli anni con un’evasione tributaria da record. Sarebbero due i possibili salvagenti per riequilibrare i conti: tassa di soggiorno e parcheggi a pagamento. Questo almeno nel breve periodo, anche se, come precisa l’assessore al Bilancio, Luigi Cardia, domani si terrà un vertice con i tecnici per elaborare un quadro definitivo sulle somme da recuperare. Sull’ente si allunga l’ombra della Corte dei conti che ha lanciato un monito: spese parsimoniose.

Numeri incerti

Massimo Cannas, 57 anni, sindaco per due mandati di fila con il secondo troncato bruscamente lo scorso 24 gennaio, è perplesso sull’entità dell’evasione. «Il buco da 9 milioni è una dimensione che non ricordo e che mi sembra non coerente col nostro quadro finanziario complessivo. Tra l’altro i nostri cittadini sono perlopiù dei buoni pagatori: mediamente il versato annuale supera le medie regionali nei diversi tributi, a partire dal 65-75 per cento sino ad arrivare a quote del 90 per cento in alcuni servizi a richiesta». A più riprese, negli ultimi anni, gli 007 dei tributi hanno avviato accertamenti su presunte evasioni che, tra Tari, Imu superavano di gran lunga il milione di euro. «Esiste un evasione, certamente, ma non di quelle proporzioni. E comunque gli uffici non ci avrebbero fatto approvare negli anni i bilanci che si sono susseguiti». Perché, almeno tecnicamente, i bilanci passano prima al setaccio dei tecnici: «La Giunta e il Consiglio approvano i bilanci solo dopo la loro completa predisposizione da parte del funzionario, coadiuvato da società titolata di consulenza, il parere del revisore dei conti, la valutazione di legittimità del segretario comunale e, dopo ampia pubblicazione preventiva, spedire il tutto agli organi di controllo dello Stato».

L’assessore

Domani alla riunione, oltre a Cardia, parteciperanno il sindaco Marcello Ladu e la responsabile di servizio. «C’è molta nebbia sul punto, non riusciamo ad avere un quadro chiaro sulle somme da recuperare», chiarisce Cardia (48). Intanto, tra giovedì e venerdì, sono attesi in Comune gli operatori turistici per un seminario sull’applicazione della tassa di soggiorno in vigore il 19 luglio.

