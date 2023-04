Evasione Tari da 45 milioni di euro  

Tasse (e rispettivi regolamenti), strade e verde pubblico hanno tenuto banco nel Consiglio comunale di ieri a Olbia. Approvato, con i voti della maggioranza, il bilancio 2022, chiuso con 100 milioni di avanzo di amministrazione, 80 milioni vincolati, di cui 45 milioni non disponibili per il mancato pagamento, per nove anni, della tassa sui rifiuti. Evasione che il sindaco, Settimo Nizzi, spera di risolvere con le modifiche al nuovo regolamento Tari, passato all’unanimità: prevede il pagamento dell’imposta con la misura delle compensazioni e l’adeguamento delle tariffe alle normative nazionali, aumentate per le imprese commerciali.

Il dibattito

«Il problema della Tari è la grande madre dei problemi economici della città: al Comune dovrebbero entrare 18 milioni all’anno, invece ne incassa solo dieci», dice Nizzi. Qualche centesimo in più sulle utenze domestiche, lieve l’aumento dell’imposta sui rifiuti 2023 per le attività commerciali che, però, sottolinea il consigliere di Liberi insieme, Davide Bacciu, «seppure limitato, applicato ai metri quadri delle attività pesa, ancora una volta, sulle imprese». Torna in aula il balzello sulle esposizioni pubblicitarie e l’occupazione del suolo pubblico con una mozione che chiede una rivisitazione del tariffario del canone unico patrimoniale e del regolamento. «Chiediamo di correggere alcune storture del documento, le cui modifiche agevolerebbero alcune categorie, esonerate nel resto d’Italia», tuona la capogruppo di Olbia Democratica, Ivana Russu. «Nessuna intenzione di rivedere la decisione presa, ponderata di fronte al 98 per cento di evasori», replica Nizzi.

All’ordine del giorno, l’affidamento del verde pubblico, che rimane in capo alla società in house Aspo fino al 2027 ma che, da luglio, spartirà con De Vizia.

Lo spacchettamento tra i servizi di cura del verde di qualità, individuati in particolari siti della città in gestione all’Aspo, e i restanti alla società che ha in appalto l’igiene urbana, ha fatto storcere il naso alla minoranza che chiede puntuali controlli affinché le aree non inserite tra i punti pregevoli non siano trascurate.